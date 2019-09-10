Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Нижегородской области произошел пожар на складе с горючим

В огне оказался ангар с 500 тоннами масла

В Богородском районе Нижегородской области случилось ЧП на складе с горюче-смазочными материалами. Сообщается, что горят три машины, пять зданий и бочки с маслом.

Как рассказали в МЧС telegram-каналу РИА Новости, площадь пожара составила 5 тыс. кв. метров. По информации telegram-канала Mash, пожару присвоили 4 степень опасности, его тушат 93 человека и 26 машин. По предварительным данным, пострадавших нет.  

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россию вынудили сократить поставки по "Северному потоку"

Польша обеспечила Украине транзитный договор

Россия пообещала Украине огромную скидку на газ при одном условии

Жизнь украинцев может стать легче, если Киев пойдет на компромисс

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей