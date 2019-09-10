В Нижегородской области произошел пожар на складе с горючим

В огне оказался ангар с 500 тоннами масла

В Богородском районе Нижегородской области случилось ЧП на складе с горюче-смазочными материалами. Сообщается, что горят три машины, пять зданий и бочки с маслом.

Как рассказали в МЧС telegram-каналу РИА Новости, площадь пожара составила 5 тыс. кв. метров. По информации telegram-канала Mash, пожару присвоили 4 степень опасности, его тушат 93 человека и 26 машин. По предварительным данным, пострадавших нет.