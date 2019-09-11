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В Армении скончался российский военный

Россиянин служил в 102-й российской базе

В городе Гюмри нашли тело молодого российского военнослужащего. По информации СК Армении, у скончавшегося обнаружили следы насильственной смерти.

Как сообщили в пресс-службе ведомства ТАССу, правоохранительные органы Армении возбудили уголовное дело и начали проверку этой трагедии.

Согласно международному договору от 1995 г. в Армении дислоцируется российская военная база. В 2010-м соглашение изменили и продлили срок действия с 25 лет до 49 лет. Таким образом, база будет находиться в этой стране до 2044 года.

Полина ИВАНОВА
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