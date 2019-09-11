В Москве произошел пожар в здании Минюста

Нибиру
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В центре Москвы загорелось одно из зданий, где находится подразделение Министерства юстиции России. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
В этом здании, как передает ТАСС, расположен департамент международного права Минюста, регистрационная палата ведомства и Евразийская экономическая комиссия. МЧС уточняет площадь пожара.
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