Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В магазине в Люберцах произошло массовое отравление

Пострадали восемь человек

В Люберцах в одном из магазинов распылили неизвестное вещество, в результате чего посетителям стало плохо. Им экстренно вызвали "скорую помощь". Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", медики оказали помощь восьми пострадавшим от ядовитого вещества. Посетителям магазина не потребовалась госпитализация. Впрочем, что конкретно спровоцировало ухудшение самочувствия людей, установить не удалось. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Москва пригрозила Вашингтону серьезным ответом на санкционную войну

США поплатятся за необдуманные действия

Французы задумали создать конкурента "Северному потоку-2"

Поставки газа по морю Париж не устраивают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей