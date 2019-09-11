В магазине в Люберцах произошло массовое отравление

Пострадали восемь человек

В Люберцах в одном из магазинов распылили неизвестное вещество, в результате чего посетителям стало плохо. Им экстренно вызвали "скорую помощь". Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", медики оказали помощь восьми пострадавшим от ядовитого вещества. Посетителям магазина не потребовалась госпитализация. Впрочем, что конкретно спровоцировало ухудшение самочувствия людей, установить не удалось.