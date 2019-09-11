В Подмосковье поймали убившего брата россиянина

Мужчина признался в содеянном

В Подольске арестовали россиянина, которого подозревают в том, что он убил своего брата, чье тело закатал в бетон в арендованном гараже. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Подмосковью.

По данным следствия, в Москве мужчина и его родственник выпивали в машине, но начали ругаться. В порыве ссоры арестованный ударил брата в область шеи, от чего тот умер. Погибшего нашли владельцы гаража, решившие устроить ремонт.

Во время допроса подозреваемый подробно рассказал следователям о преступлении, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".