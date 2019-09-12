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На Кипре прогремели взрывы: есть раненые

На Кипре прогремели взрывы: есть раненые
Фото: www.globallookpress.com
Вблизи эпицентра ЧП массово эвакуируют людей

Пожар на военном складе в северной части Кипра спровоцировал мощные взрывы. ЧП произошло в восточной части оккупированного района Кириния, сообщил министр иностранных дел непризнанного государства "Турецкая республика Северного Кипра" Кудрет Озерсай

"Пожар вспыхнул на арсенале на территории зоны размещения военных объектов",

написал он в Facebook, уточнив, что прогремело несколько взрывов подряд.  

К счастью, никто не погиб. В результате происшествия пострадали несколько человек. Их ранило осколками стекла, уточняет РИА ФАН

Пламя на арсенале еще горит. Людей поблизости эвакуируют, передает турецкое агенство Anadolu. На месте ЧП работают военные и правоохранители, в регион оперативно прибыл лидер турецкой общины на Кипре Мустафа Акынджи, подчеркнув, что власти держат ситуацию под контролем. 

В оборонном ведомстве республики сообщили, что пожар локализован, начато расследование инцидента. 

Ксения АНДРЕЕВА
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