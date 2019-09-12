Москвич застрелил жену из ревности

Трагедия произошла в квартире супругов

Московский Отелло, поссорившись с супругой, застрелил ее. Случившееся он объяснил ревностью, говорится на сайте столичного главка СК РФ.

Однако подробности конфликта не уточняются. Чтобы убить 39-летнюю жену, 53-летнему мужчине хватило нескольких пуль.

ЧП произошло в квартире на улице Маршала Тухачевского. На месте работают следователи, которые установят все обстоятельства трагедии, поясняет "СвободнаяПресса".

Пока ревнивцу не предъявлено обвинение, но это будет сделано в ближайшее время, отмечает телеканал "360".