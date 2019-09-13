В Балашихе убили россиянина

Злоумышленник признал свою вину

В Балашихе 25-летний и 53-летний мужчины поссорились, в результате чего молодой человек, у которого уже были судимости, ударил собеседника. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Когда правоохранительные органы нашли тело россиянина, то не обнаружили на нем следов насильственной смерти, говорится в официальном сообщении. Однако судмедэкспертиза показала, что у скончавшегося была закрытая черепно-мозговая травма.

В итоге следователи завели уголовное дело и принялись искать злоумышленника. Подозреваемого поймали быстро, в ходе допроса он признался, что преступление совершил во время конфликта. Мужчину заключат под стражу в скором времени, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".