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В Ярославской области произошла авария с участием автобуса

Есть жертвы

В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области автобус врезался в фуру, в результате чего, по предварительным данным, 7 человек скончались. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

По данным РИА Новостей, 20 человек пострадали в ДТП. Обстоятельства происшествия уточняют специальные службы. 

Telegram-канал RT пишет со ссылкой на ГИБДД, что причиной аварии стало то, что грузовик выехал на встречную полосу. Как передает  департамент здравоохранения региона, число жертв увеличилось до 9 человек, а пострадавших – до 21. 

Полина ИВАНОВА
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