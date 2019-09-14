В Ярославской области произошла авария с участием автобуса

Есть жертвы

В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области автобус врезался в фуру, в результате чего, по предварительным данным, 7 человек скончались. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

По данным РИА Новостей, 20 человек пострадали в ДТП. Обстоятельства происшествия уточняют специальные службы.

Telegram-канал RT пишет со ссылкой на ГИБДД, что причиной аварии стало то, что грузовик выехал на встречную полосу. Как передает департамент здравоохранения региона, число жертв увеличилось до 9 человек, а пострадавших – до 21.