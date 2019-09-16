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В Новосибирской области произошел взрыв в центре вирусологии

ЧП произошло в одном из крупнейших биотехнологических центров России

В наукограде Кольцово во время ремонтных работ в научном центре "Вектор" взорвался газовый баллон, пострадал 1 человек.

По сообщению телеграм-канала РИА "Новости", в помещении, где произошел взрыв, биологически опасных веществ не было.

Глава наукограда Николай Красников рассказал ТАСС, что после хлопка начался пожар на площади 30 кв. метров. Пострадавший – сотрудник подрядной строительной организации – доставлен в Новосибирский ожоговый центр с ожогами ног.

Валентина МАЙОРОВА
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