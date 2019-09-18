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Нож поломался: жительница Карелии чудом избежала смерти

Между знакомыми возникла бытовая ссора

В Карелии мужчина 32 лет пытался зарезать свою знакомую в ее же квартире. Между ними завязалась ссора, после которой злоумышленник набросился на жертву с ножом и успел ей нанести множество ранений. 

К счастью, кухонный предмет, который гость пытался приспособить для убийства, поломался. Пока мужчина искал замену, женщина успела выскочить из дома и попросить помощи у незнакомцев, которые отправили ее в больницу, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону. 

Подозреваемый заключен под стражу по ходатайству следователя. Дело расследуется, уточняет FlashNord

Ксения АНДРЕЕВА
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