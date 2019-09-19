Командир воздушного судна влип в скандал в свой выходной день

Пилот рейса Тюмень-Сургут появился на борту, мягко говоря, в нетрезвом виде. Но его оперативно вывели из самолета.

В отделе полиции командир корабля позвонил диспетчерам и обвинил их в случившемся: мол, пьяным он прибыл, так как его вызвали на работу в выходной день. По словам летчика, от отмечал личный праздник.

"Я был пьяный! У меня два дня выходных, я сидел-гулял. А вы меня не предупредили о том, что поставили этот рейс. Зачем, объясните, пожалуйста?!" – разгорячился пьяный летчик, потребовав, чтобы ему перенесли полет на утро, передает РИА ФАН.

При этом в Росавиации заверили, что пилот находился на борту в качестве пассажира. Действительно, сегодня, 19 сентября, он не собирался никуда лететь. Однако его выходной безнадежно испортили корректировки авиакомпании.

"Сотрудник авиакомпании находился в Тюмени и выпивал во время законного выходного. На следующий день он планировал вылететь в Сургут для совершения очередного рейса, однако время вылета сдвинулось на более ранний срок. В связи с этим пилот решил экстренно отправиться в Сургут пассажиром", – объяснили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.