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Безработного москвича обокрали на восемь с половиной миллионов

У жителя столицы угнали автомобиль

BMW X6M украли прямо с парковки на Щелковском шоссе. Правда, она была неохраняемой. С заявлением на бессовестных воров мужчина пришел к полицейским.

Стоит транспорт от баварского производителя восемь с половиной миллионов рублей. Теперь любителей отнимать у безработных имущество ищут правоохранители. Они завели уголовное дело, передает агентство "Москва".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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