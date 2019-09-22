Безработного москвича обокрали на восемь с половиной миллионов

Нибиру
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BMW X6M украли прямо с парковки на Щелковском шоссе. Правда, она была неохраняемой. С заявлением на бессовестных воров мужчина пришел к полицейским.
Стоит транспорт от баварского производителя восемь с половиной миллионов рублей. Теперь любителей отнимать у безработных имущество ищут правоохранители. Они завели уголовное дело, передает агентство "Москва".
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