В Таиланде погиб российский спортсмен

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Трагедия случилась после бурного вечера с алкоголем.
Алексей Заболотских упал с балкона на четвертом этаже. 35-летний боксер получил множество травм – медикам не удалось его спасти. Об этом пишет pattayaone.news.
По предварительной информации, спортсмен отдыхал с друзьями в баре, а после компания продолжила выпивать уже в гостинице. Уже утром Заболотских вышел на балкон, после чего его приятели услышали крик. Сейчас местные полицейские уточняют все обстоятельства случившегося.
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