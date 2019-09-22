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В Таиланде погиб российский спортсмен

В Таиланде погиб российский спортсмен
Фото: pixabay.com
Боксер выпал с балкона отеля

Трагедия случилась после бурного вечера с алкоголем.

Алексей Заболотских упал с балкона на четвертом этаже. 35-летний боксер получил множество травм – медикам не удалось его спасти. Об этом пишет pattayaone.news.

По предварительной информации, спортсмен отдыхал с друзьями в баре, а после компания продолжила выпивать уже в гостинице. Уже утром Заболотских вышел на балкон, после чего его приятели услышали крик. Сейчас местные полицейские уточняют все обстоятельства случившегося.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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