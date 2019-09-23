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Уснувший водитель грузовика протаранил две машины

Авария произошла в Подмосковье

Мужчина за рулем грузовика снес ограждение,  а затем зацепил еще два автомобиля. ДТП произошло в Пушкино, участниками аварии стали две фуры и легковой автомобиль. Никто из людей не пострадал.

Как пишет "Подмосковье сегодня", виновник ДТП уснул за рулем.

"Я ехал в 8.35 утра, это уже случилось. Водитель либо уснул, либо не увидел сужение дороги и снес ограждения. Водитель живой, сидел в кабине на момент, когда я проезжал",

– сообщил источник.

Дарья ПЕТРОВА
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