Уснувший водитель грузовика протаранил две машины

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Мужчина за рулем грузовика снес ограждение, а затем зацепил еще два автомобиля. ДТП произошло в Пушкино, участниками аварии стали две фуры и легковой автомобиль. Никто из людей не пострадал.
Как пишет "Подмосковье сегодня", виновник ДТП уснул за рулем.
"Я ехал в 8.35 утра, это уже случилось. Водитель либо уснул, либо не увидел сужение дороги и снес ограждения. Водитель живой, сидел в кабине на момент, когда я проезжал",
– сообщил источник.
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