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В Подмосковье водитель сбил полицейских на пешеходном переходе

Нарушителю грозит штраф

Зазевавшийся водитель внедорожника сбил двух полицейских, когда те переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Воскресенске.

Из-за удара пешеходы упали на землю, но госпитализация им не понадобилась. В отношении нарушителя составлен административный протокол, ему грозит штраф до 2,5 тыс. рублей, – пишет "Подмосковье сегодня".

Дарья ПЕТРОВА
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