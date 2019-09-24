В Подмосковье водитель сбил полицейских на пешеходном переходе

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Зазевавшийся водитель внедорожника сбил двух полицейских, когда те переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Воскресенске.
Из-за удара пешеходы упали на землю, но госпитализация им не понадобилась. В отношении нарушителя составлен административный протокол, ему грозит штраф до 2,5 тыс. рублей, – пишет "Подмосковье сегодня".
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