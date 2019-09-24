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В башне "Федерация" Москва-Сити произошло ЧП, в результате которого из высотки экстренно эвакуируют людей. По данным телеграмм-канала Mash, в здании случился пожар.
По предварительной информации, никто не пострадал. Однако официальных сведений еще не поступило.
Очаг возгорания замечен в машинном отделении, на 38 этаже. Все, кто находился в этот момент в высотке, направляются к выходу. Они спускаются по лестнице пешком.
"В башне Федерация объявлена пожарная тревога. С 35 этажа идем пешком", – сообщила очевидица.
Причиной случившегося называется короткое замыкание в электрооборудовании лифта, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренную службу столицы. Всех напугало задымление, по версии информатора,
на 37 этаже. В итоге было эвакуировано 160 человек.
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