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Пожар на 38-м этаже: из Москва-Сити эвакуируют людей

Информация о пострадавших уточняется

В башне "Федерация" Москва-Сити произошло ЧП, в результате которого из высотки экстренно эвакуируют людей. По данным телеграмм-канала Mash, в здании случился пожар. 

По предварительной информации, никто не пострадал. Однако официальных сведений еще не поступило.

Очаг возгорания замечен в машинном отделении, на 38 этаже. Все, кто находился в этот момент в высотке, направляются к выходу. Они спускаются по лестнице пешком. 

"В башне Федерация объявлена пожарная тревога. С 35 этажа идем пешком", – сообщила очевидица. 

Причиной случившегося называется короткое замыкание в электрооборудовании лифта, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренную службу столицы. Всех напугало задымление, по версии информатора, на 37 этаже. В итоге было эвакуировано 160 человек. 

Ксения АНДРЕЕВА
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