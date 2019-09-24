Информация о пострадавших уточняется

В башне "Федерация" Москва-Сити произошло ЧП, в результате которого из высотки экстренно эвакуируют людей. По данным телеграмм-канала Mash, в здании случился пожар.

По предварительной информации, никто не пострадал. Однако официальных сведений еще не поступило.

Очаг возгорания замечен в машинном отделении, на 38 этаже. Все, кто находился в этот момент в высотке, направляются к выходу. Они спускаются по лестнице пешком.

"В башне Федерация объявлена пожарная тревога. С 35 этажа идем пешком", – сообщила очевидица.

Причиной случившегося называется короткое замыкание в электрооборудовании лифта, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренную службу столицы. Всех напугало задымление, по версии информатора, на 37 этаже. В итоге было эвакуировано 160 человек.

