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Лайнер был вынужден приземлиться в столице Урала, не долетев до пункта назначения, из-за пассажира. Его здоровье резко ухудшилось, пояснили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
Что именно произошло с человеком на борту, не уточняется. Известно, что в воздушной гавани ему оказали первую медицинскую помощь, а рейс Москва-Якутск отправился по маршруту в 20.53 (18.53 мск), передает РИА "Новости".
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