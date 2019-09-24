На борту рейса Москва-Якутск произошло ЧП

Лайнер был вынужден приземлиться в столице Урала, не долетев до пункта назначения, из-за пассажира. Его здоровье резко ухудшилось, пояснили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Что именно произошло с человеком на борту, не уточняется. Известно, что в воздушной гавани ему оказали первую медицинскую помощь, а рейс Москва-Якутск отправился по маршруту в 20.53 (18.53 мск), передает РИА "Новости".