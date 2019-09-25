Под подозрением - Александр Мельников

Сегодня, 25 сентября, появилась новость о задержании генерал-майора главка МВД Александра Мельникова. Первого заместителя начальника главного управления обеспечения охраны общественного порядка министерства подозревают в покушении на мошенничество, сообщает ТАСС.

"В Басманный суд поступило ходатайство о заключении под стражу Александра Мельникова", – рассказали агентству в пресс-службе суда.

Отмечается, что основанием для задержания стали материалы Главного управления собственной безопасности МВД.