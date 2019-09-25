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За попытку мошенничества взят под стражу генерал-лейтенант МВД

Под подозрением - Александр Мельников

Сегодня, 25 сентября, появилась новость о задержании генерал-майора главка МВД Александра Мельникова. Первого заместителя начальника главного управления обеспечения охраны общественного порядка министерства подозревают в покушении на мошенничество, сообщает ТАСС. 

"В Басманный суд поступило ходатайство о заключении под стражу Александра Мельникова", – рассказали агентству в пресс-службе суда. 

Отмечается, что основанием для задержания стали материалы Главного управления собственной безопасности МВД.

Ксения АНДРЕЕВА
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