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Сегодня, 25 сентября, появилась новость о задержании генерал-майора главка МВД Александра Мельникова. Первого заместителя начальника главного управления обеспечения охраны общественного порядка министерства подозревают в покушении на мошенничество, сообщает ТАСС.
"В Басманный суд поступило ходатайство о заключении под стражу Александра Мельникова", – рассказали агентству в пресс-службе суда.
Отмечается, что основанием для задержания стали материалы Главного управления собственной безопасности МВД.
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