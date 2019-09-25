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Российский траулер загорелся в норвежском порту: последние новости

Российский траулер загорелся в норвежском порту: последние новости
Фото: www.globallookpress.com
Из-за пожара на "Бухта Наездник" эвакуированы жители Тромсё

В ходе проведения ремонтных работ на борту траулера "Бухта Наездник", пришвартованного в норвежском порту Тромсё, произошел пожар. Огонь не могут потушить уже несколько часов, поскольку пожарные опасаются взрыва газа.

Как сообщает ТАСС, судно принадлежит Мурманскому траловому флоту.

"Предварительно, пожар возник во время сварочных работ", – сказали источники агентства в компании.

По информации местного телеканала NRK, которое опирается на данные полиции губернии Тромсё, на борту траулера горит гидравлическое масло. После эвакуации экипажа в медучреждения для обследования направлены 12 человек.


До очагов возгорания очень сложно добраться из-за того, что они находятся внутри судна, пишет "РГ" со ссылкой на заявление менеджера по чрезвычайным ситуациям Кнута Слартманна. По его словам, возможен вариант, что огнеборцам придется ждать, пока траулер не выгорит, и огонь не потухнет сам.

Сигнал о возгорании поступил в полицию в 11:59 по московскому времени. До сих пор разнится число эвакуированных с борта траулера. По сведениям "Вестей", в экипаже "Бухта Наездник" 29 человек, и местонахождение 26-ти уже установлено. Как сообщает "Пятый телеканал", с пострадавшего судна были эвакуированы 25 человек.

Елена УСОВА
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