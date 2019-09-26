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Скончался адвокат футболиста Кокорина

Смерть стала неожиданностью для близких

Известный российский адвокат Андрей Ромашов, защищавший футболиста Александра Кокорина, скончался на своей даче в Московской области. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня".

"Не представляете, друзья, какая это беда-бедища, сколько людей, кроме его близких, осиротели", – сказала подруга адвоката Татьяна Прилипко. По ее словам, в момент трагедии никого не оказалось рядом. Смерть Ромашова стала полной неожиданностью для всех его близких.

Адвокат представлял в суде интересы Александра Кокорина, который проходил по делу о двух драках, устроенных в центре Москвы осенью 2018 года. Футболист получил обвинительный приговор и вышел на свободу 17 сентября 2019.

Карина СИРАЗОВА
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