Нибиру
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Ссора, завязавшаяся в ресторане в Калининграде между владельцем заведения и посетителем, закончилась убийством последнего. Хозяин сначала избил столичного гостя, а затем зарезал.
Тело преступник выкинул в мусорный бак. Инцидент произошел еще 7 лет назад, рассказали в пресс-службеСУ СК РФ по Калининградской области.
Вплоть до ноября прошлого года 45-летний мужчина считался без вести пропавшим. Следствие также не исключалj его гибели.
Почти год назад вскрылась причастность ресторатора к смерти посетителя. Однако труп его жертвы найти не удалось. Убийцу приговорили к 8 годам колонии строго режима, уточняет FlashNord.
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