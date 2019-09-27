Инцидент произошел еще 7 лет назад

Ссора, завязавшаяся в ресторане в Калининграде между владельцем заведения и посетителем, закончилась убийством последнего. Хозяин сначала избил столичного гостя, а затем зарезал.

Тело преступник выкинул в мусорный бак. Инцидент произошел еще 7 лет назад, рассказали в пресс-службеСУ СК РФ по Калининградской области.

Вплоть до ноября прошлого года 45-летний мужчина считался без вести пропавшим. Следствие также не исключалj его гибели.

Почти год назад вскрылась причастность ресторатора к смерти посетителя. Однако труп его жертвы найти не удалось. Убийцу приговорили к 8 годам колонии строго режима, уточняет FlashNord.