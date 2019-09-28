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В Южной Корее взорвалось и загорелось судно с россиянами

Огненный факел: в Южной Корее взорвалось и загорелось судно с россиянами
Фото: youtube.com
На борту было 25 человек

Среди членов экипажа грузового судна, перевозившего нефтепродукты, были граждане России. Взрыв прогремел около 10:51 по местному времени (4:51 мск). После этого корабль загорелся.

ЧП произошло в южнокорейском порту Ульсан с судном Stolt Groenland, которое ходит под флагом Кайманских островов. Всех членов экипажа эвакуировали, пишет Ренхап, ссылаясь на местные власти. По предварительным данным, девять человек пострадали, один в тяжелом состоянии. Есть ли среди них россияне, пока неизвестно.

СМИ публикуют видео происшествия. На кадрах видно, что корабль превратился в огненный факел. Над портом высоко поднимаются языки пламени и клубы черного дыма.

 

 

Мощное пламя с грузового судна перекинулось на соседний корабль Bow Dalian под флагом Сингапура. На его борту был 21 человек, их эвакуировали.

Информацию о российских моряках, которые были на борту взорвавшегося судна, проверяет генконсульство РФ в Пусане, пишет РИА Новости. По данным генконсульства, полученным от капитана корабля, среди членов экипажа было 10 россиян, никто не пострадал, передает информагентство.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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