На борту было 25 человек

Среди членов экипажа грузового судна, перевозившего нефтепродукты, были граждане России. Взрыв прогремел около 10:51 по местному времени (4:51 мск). После этого корабль загорелся.

ЧП произошло в южнокорейском порту Ульсан с судном Stolt Groenland, которое ходит под флагом Кайманских островов. Всех членов экипажа эвакуировали, пишет Ренхап, ссылаясь на местные власти. По предварительным данным, девять человек пострадали, один в тяжелом состоянии. Есть ли среди них россияне, пока неизвестно.

СМИ публикуют видео происшествия. На кадрах видно, что корабль превратился в огненный факел. Над портом высоко поднимаются языки пламени и клубы черного дыма.

Мощное пламя с грузового судна перекинулось на соседний корабль Bow Dalian под флагом Сингапура. На его борту был 21 человек, их эвакуировали.

Информацию о российских моряках, которые были на борту взорвавшегося судна, проверяет генконсульство РФ в Пусане, пишет РИА Новости. По данным генконсульства, полученным от капитана корабля, среди членов экипажа было 10 россиян, никто не пострадал, передает информагентство.