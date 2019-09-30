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Москвич насмерть подавился салом

Москвич насмерть подавился салом
Фото: commons.wikimedia.org/Kagor (CC BY-SA 3.0)
Кусок слишком глубоко застрял в глотке – мужчина скончался от удушения

Москвич умер, подавившись салом во время ужина. До приезда врачей родные пытались вытащить кусок, но тот слишком глубоко застрял в глотке.

Трагедия произошла вечером 29 сентября в квартире на Профсоюзной улице, где проживала семья из трех человек. 56-летний хозяин квартиры ужинал в своей комнате в темноте, при свете телевизора, так как лампочка перегорела, сообщает "Московский комсомолец". Мужчина, заглотив слишком большой кусок сала, не разжевал его и стал задыхаться. Пища застряла глубоко в глотке, дыхательные пути были полностью перекрыты.

Родственники находились в соседней комнате и вызвали экстренные службы. До приезда врачей они пытались сделать все возможное – диспетчер "скорой помощи" инструктировал их по телефону. Однако это не дало никакого результата – мужчина не подавал признаков жизни. Врачи при свете настольной лампы и фонаря быстро вытащили огромный кусок. К сожалению, когда пищу извлекли, пациент был уже мертв – он умер от удушения.

Карина СИРАЗОВА
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