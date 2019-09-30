Нибиру
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Директор автомойки в Архангельской области устроил застолье с 18-летним жителем Мирного в своей квартире. Во время посиделок бизнесмен оскорбил парня, который взбесился и ударил несколько раз собеседника ножом. Об этом рассказала пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Предприниматель скончался на месте от полученных травм, а молодой человек сбежал с места преступления. Однако на следующий день раскаявшийся юноша пришел в полицию с поличным.
Как стало известном агентству FlashNord, сотрудники правоохранительных органов возбудили против признавшегося в убийстве россиянина уголовное дело и выясняют детали происшествия.
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