Спортсмена не стало на 44-м году жизни

Умер Андрей Евдокимов. Он был тренером по гандболу спортшколы олимпийского резерва в Протвино. Об этом рассказал директор учреждения.

По словам руководителя спортшколы, тренер воспитал более 300 спортсменов высокого уровня. Воспитанники Евдокимова регулярно выигрывали призовые места не только на соревнованиях Московской области, но и на международных турнирах.

Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", Евдокимов умер в Твери, куда уехал на соревнования. Вероятно, причиной смерти стали проблемы с сосудами, не так давно тренер перенес операцию по удалению тромба.