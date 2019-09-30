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В Подмосковье скончался известный российский тренер

Спортсмена не стало на 44-м году жизни

Умер Андрей Евдокимов. Он был тренером по гандболу спортшколы олимпийского резерва в Протвино. Об этом рассказал директор учреждения.

По словам руководителя спортшколы, тренер воспитал более 300 спортсменов высокого уровня. Воспитанники Евдокимова регулярно выигрывали призовые места не только на соревнованиях Московской области, но и на международных турнирах.

Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", Евдокимов умер в Твери, куда уехал на соревнования. Вероятно, причиной смерти стали проблемы с сосудами, не так давно тренер перенес операцию по удалению тромба. 

Полина ИВАНОВА
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