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Умер Андрей Евдокимов. Он был тренером по гандболу спортшколы олимпийского резерва в Протвино. Об этом рассказал директор учреждения.
По словам руководителя спортшколы, тренер воспитал более 300 спортсменов высокого уровня. Воспитанники Евдокимова регулярно выигрывали призовые места не только на соревнованиях Московской области, но и на международных турнирах.
Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", Евдокимов умер в Твери, куда уехал на соревнования. Вероятно, причиной смерти стали проблемы с сосудами, не так давно тренер перенес операцию по удалению тромба.
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