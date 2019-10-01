Инцидент произошел прямо у проходной здания ведомства

Мужчина ударил сотрудника СК РФ ножом во время приема граждан. Полковника срочно увезли в больницу, а нападавшего задержали.

Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передают РИА Новости.

Что послужило причиной атаки, неизвестно. Однако телеграм-канал "112" сообщает, что нападавший был в неадекватном состоянии. По информации телеграм-канала Baza, у полковника тяжелое ранение в сердце – врачи борются за его жизнь.

Источник рассказал ТАСС, что полковник умер в больнице.