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Злоумышленник напал с ножом на сотрудника СК РФ

Инцидент произошел прямо у проходной здания ведомства

Мужчина ударил сотрудника СК РФ ножом во время приема граждан. Полковника срочно увезли в больницу, а нападавшего задержали.

Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передают РИА Новости.

Что послужило причиной атаки, неизвестно. Однако телеграм-канал "112" сообщает, что нападавший был в неадекватном состоянии. По информации телеграм-канала Baza, у полковника тяжелое ранение в сердце – врачи борются за его жизнь.

Источник рассказал ТАСС, что полковник умер в больнице. 

Полина ИВАНОВА
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