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Мужчина ударил сотрудника СК РФ ножом во время приема граждан. Полковника срочно увезли в больницу, а нападавшего задержали.
Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передают РИА Новости.
Что послужило причиной атаки, неизвестно. Однако телеграм-канал "112" сообщает, что нападавший был в неадекватном состоянии. По информации телеграм-канала Baza, у полковника тяжелое ранение в сердце – врачи борются за его жизнь.
Источник рассказал ТАСС, что полковник умер в больнице.
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