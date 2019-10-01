Под подозрение попал один из топ-менеджеров авиакомпании

Вокруг крупнейшего авиаперевозчика разворачивается неприятная история. Как сообщают СМИ, по делу о мошенничестве на допрос вызвали зама гендиректора компании "Аэрофлот".

Его вызвали в Следственный комитет, рассказал осведомитель "Интерфаксу". Затем будет определен процессуальный статус допрашиваемого. При этом официального подтверждения данных сведений у информагенства нет.

Также СМИ стало известно, что в кабинет топ-менеджера авиакомпании пожаловали сотрудники СК и ФСБ. Они провели обыски и выемку документов в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, передают "Ведомости" со ссылкой на источник в авиапромышленности.

По информации издания, всплыли "махинации", касающиеся проведения тендеров на оказание услуг в 2016-2017 годах. Ущерб, уточняет телеграмм-канал "Baza", оценивается в 250 млн. руб.