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СМИ рассказали о мошенничестве в "Аэрофлоте"

СМИ: вокруг
Фото: www.globallookpress.com
Под подозрение попал один из топ-менеджеров авиакомпании

Вокруг крупнейшего авиаперевозчика разворачивается неприятная история. Как сообщают СМИ, по делу о мошенничестве на допрос вызвали зама гендиректора компании "Аэрофлот". 

Его вызвали в Следственный комитет, рассказал осведомитель "Интерфаксу". Затем будет определен процессуальный статус допрашиваемого. При этом официального подтверждения данных сведений у информагенства нет. 

Также СМИ стало известно, что в кабинет топ-менеджера авиакомпании пожаловали сотрудники СК и ФСБ. Они провели обыски и выемку документов в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, передают "Ведомости" со ссылкой на источник в авиапромышленности.

По информации издания, всплыли "махинации", касающиеся проведения тендеров на оказание услуг в 2016-2017 годах. Ущерб, уточняет телеграмм-канал "Baza", оценивается в 250 млн. руб. 

Ксения АНДРЕЕВА
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