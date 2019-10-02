Умер знаменитый советский исполнитель

Артисту было 80 лет

Король чешской поп-музыки Карел Готт скончался в ночь со вторника на среду в Праге. В начале сентября певец признался, что ему поставили диагноз "острая лейкемия" и что он начинает амбулаторное лечение.

В последние годы артист боролся с онкологическим заболеванием – раком лимфатической системы, сообщает ТАСС.

Карел Готт, которого во многих странах называли "чешским соловьем", выпустил несколько сотен альбомов, продал более 30 миллионов дисков и принял участие в "Евровидении". Он также снялся в около 30 фильмах, в основном музыкальных комедийных, причем в большинстве кинолент сыграл самого себя, передает "Комсомольская правда". Готт пел на многих языках, в том числе и на русском. Советская публика отмечала, что старинные русские романсы он исполнял почти без акцента