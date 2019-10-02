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Горящий окурок едва не убил жителей многоэтажки

Инцидент произошел в подмосковном Дмитрове

На балконе одного из жилых домов начался пожар из-за сигареты, которую выбросили с верхнего этажа. Со слов жильцов, на одном из последних этажей многоэтажки отдыхала шумная компания, в итоге кто-то из них выбросил непотушенную сигарету, которая так и не долетела до земли.

"Я проснулась от резкого запаха дыма. Выглянула из окна и увидела, что горит балкон соседей. Тут же позвонила в 112 и сообщила о возгорании. Мы вместе с мужем начали своими силами водой из ведер пытаться сбить пламя", – рассказал очевидец изданию "Подмосковье сегодня".

В квартире в момент возгорания находились два человека, разбудить которых не удалось. Попасть внутрь квартиры смогли только пожарные – к этому моменту возгорание было ликвидировано.

Теперь жильцы дома планируют обратиться в суд, чтобы привлечь виновных к ответственности. 

Дарья ПЕТРОВА
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