Неисправность возникла во время испытательного полета

Пилоты тестировали МС-21-300, но в какой-то момент они обнаружили проблему. У лайнера, по предварительным данным, не выходила стойка шасси. На борту находился экипаж из четырех человек. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.

О неисправности самолета источник рассказал ТАССу. Как пишет телеграмм-канал "112", МС-21-300 кружил над Жуковским, чтобы выработать топливо. Позже появилась информация о том, что возникла проблема с электроникой.