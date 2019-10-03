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В Жуковском экстренно сел МС-21-300

Неисправность возникла во время испытательного полета

Пилоты тестировали МС-21-300, но в какой-то момент они обнаружили проблему. У лайнера, по предварительным данным, не выходила стойка шасси. На борту находился экипаж из четырех человек. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.

О неисправности самолета источник рассказал ТАССу. Как пишет телеграмм-канал "112", МС-21-300 кружил над Жуковским, чтобы выработать топливо. Позже появилась информация о том, что возникла проблема с электроникой. 

Полина ИВАНОВА
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