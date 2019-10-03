В Керченском проливе обнаружены боевые снаряды

Три авиабомбы найдены водолазами рядом с Крымским мостом. Об этом сообщает Telegram-канал "112" в четверг, 3 октября. По его данным транспортный объект взят под особый контроль.

Отмечается, что на дне в Керченском проливе обнаружены один 2-килограммовый и два 10-килограммовых авиационных снаряда, а также граната Ф-1. Все боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

"Морскому отряду Росгвардии пришлось выставить оцепление из двух катеров. Но, по мнению силовиков, угрозы для судов и самого моста мины не представляют. Их решено уничтожить на месте", – говорится в сообщении.

