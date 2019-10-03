Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Вблизи Крымского моста обнаружены бомбы

Три огромные бомбы: Крымский мост оцепили
Фото: most.life/multimedia
В Керченском проливе обнаружены боевые снаряды

Три авиабомбы найдены водолазами рядом с Крымским мостом. Об этом сообщает Telegram-канал "112" в четверг, 3 октября. По его данным транспортный объект взят под особый контроль.

Отмечается, что на дне в Керченском проливе обнаружены один 2-килограммовый и два 10-килограммовых авиационных снаряда, а также граната Ф-1. Все боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

"Морскому отряду Росгвардии пришлось выставить оцепление из двух катеров. Но, по мнению силовиков, угрозы для судов и самого моста мины не представляют. Их решено уничтожить на месте", – говорится в сообщении.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Пока лежала в больнице: у Пугачевой отняли обливающихся слезами детей

Малышей увезли органы опеки

Собчак пожаловалась на уходящее счастье

Телеведущая в одиночестве задумалась о быстром течении жизни и минувших радостях, и ее тут же стали расспрашивать о следующем муже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей