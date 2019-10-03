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В Подмосковье загорелся строительный рынок

Огонь может переброситься на торговые ряды

В Балахише начался пожар на строительном рынке, возгорание произошло в ангаре. Как утверждают очевидцы, огонь может переброситься на торговые ряды, которые находят неподалеку.

Частные предприниматели в спешке пытаются спасти свой товар. О пострадавших пока не сообщается.

"Крыша ангара может обрушиться, уже видны языки пламени. Пожарные пока не подъехали", – цитирует очевидца "Подмосковье сегодня". 

Дарья ПЕТРОВА
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