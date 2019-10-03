Поход в пиццерию закончился для россиянки разрезом пищевода

Женщина проглотила битое стекло

Жительница Калининграда получила травму пищевода после съеденной пиццы. На следующий день после похода в кафе женщина обратилась в больницу с жалобами на боль в горле. Специалисты обнаружили у нее разрез пищевода длиной 10 см.

Как оказалось, на кухне была разбита полка холодильника. Один из осколков попал сначала в пищу, а затем и в организм пострадавшей, – пишет FlashNord.

Суд обязал пиццерию выплатить жительнице Калининграда 105 тыс. рублей в качестве компенсации.