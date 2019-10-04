Пострадавших эвакуировали

Недалеко от аэропорта "Львова" на Украине самолет Ан-12 совершил аварийную посадку, в результате которой погибли 5 человек. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Из воздушного судна эвакуировали трех человек, пишет telegram-канал РИА Новости. Всего на борту было 8 человек, передавала пресс-служба министерства внутренних дел Украины. Правоохранительные органы выясняют причину инциндента. По предварительным данным, у самолета закончилось горючее.