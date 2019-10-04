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Россиянке грозит 10 лет тюрьмы в Иране

Российской журналистке грозит тюрьма в Иране из-за шпионажа
Кадр из youtube.com
Задержанную лишили связи с Россией

Юлию Юзик задержали в Тегеране. Журналистку обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

О случившемся сообщили на своих страничках в Facebook ее бывший супруг журналист Борис Войцеховский и дочь задержанной. По их словам, несколько лет назад Юзик работала в Иране, а теперь вновь вернулась туда по приглашению. В аэропорту у нее отобрали паспорт, заявив, что вернут документ при вылете из страны, пишет портал URA.RU.

Однако затем сотрудники Корпуса стражей исламской революции забрали Юлию из гостиницы, выломав дверь в номере.

"Позвонить в Москву ей разрешили вчера вечером, да и то на минуту. Вот все, что она успела сказать: сидит на полу в камере, связи нет, в субботу в суд", -

написал Войцеховский.

Журналист добавил, что россиянке грозит 10 лет тюрьмы. Дочь Юзик сообщила, что ее мать поехала в Иран, хотя и предполагала, что "может произойти такая ситуация" .

Пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко рассказал изданию "Подъем", что журналистка не ставила дипломатов в известность о своем прибытии:

"Никаких сведений от нее мы не получали. О ее присутствии здесь мы узнали после того, как нам сообщили о ее задержании". 

Юлия Юзик работала в "Комсомольской правде" и журнале "Русский Newsweek". В ноябре 2003 г. опубликовала книгу "Невесты Аллаха" о российских террористках-смертницах, затем у нее вышла книга "Бесланский словарь", напоминает "Лента.ру". 

Валентина МАЙОРОВА
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