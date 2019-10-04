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В Подмосковье водитель сбил подростка и протаранил автобусную остановку

Мальчик доставлен в больницу

В Лобне водитель легкового автомобиля сбил 13-летнего подростка, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора. После, когда автовладелец пытался затормозить, он влетел в автобусную остановку.

Как пишет "Подмосковье сегодня", мальчика доставили в больницу с сотрясением мозга и переломами.

"Дети остановились на тротуаре, а он зачем-то побежал на красный сигнал светофора в тот момент, когда машины тронулись на зеленый. На остановке люди не пострадали, так как их спасла стойка", – цитируют журналисты слова свидетеля. 

Дарья ПЕТРОВА
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