В Подмосковье водитель сбил подростка и протаранил автобусную остановку

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В Лобне водитель легкового автомобиля сбил 13-летнего подростка, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора. После, когда автовладелец пытался затормозить, он влетел в автобусную остановку.
Как пишет "Подмосковье сегодня", мальчика доставили в больницу с сотрясением мозга и переломами.
"Дети остановились на тротуаре, а он зачем-то побежал на красный сигнал светофора в тот момент, когда машины тронулись на зеленый. На остановке люди не пострадали, так как их спасла стойка", – цитируют журналисты слова свидетеля.
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