Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Пять человек погибли при пожаре в Подмосковье

Из горящего дома эвакуировали еще 12 жителей

Четверо детей и один взрослый погибли при пожаре в Волоколамском районе Подмосковья. Еще троим врачи оказали помощь на месте.

Трагедия произошла в ночь на 7 октября поселке Чисмена. Жертвами пожара стали двое детей в возрасте трех лет, один пятилетний и один годовалый ребенок, а также 30-летняя женщина, сообщают РИА Новости.

Ранее отмечалось, что причиной возгорания могло послужить короткое замыкание в электропроводке. Сейчас полиция допрашивает родственников погибших. По данным Пятого канала, мать скончавшихся при пожаре малышей ушла гулять, оставив детей с отцом. Тот злоупотреблял спиртными напитками и за детьми не смотрел.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Из горящего здания эвакуировали 12 человек.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

Доллар рухнет на следующей неделе

Американская валюта упадет до минимальных значений в этом году

Данию обязали дать разрешение по "Северному потоку-2"

Копенгаген не имеет права запрещать прокладку труб в своей экономической зоне в Балтийском море

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей