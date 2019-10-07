Из горящего дома эвакуировали еще 12 жителей

Четверо детей и один взрослый погибли при пожаре в Волоколамском районе Подмосковья. Еще троим врачи оказали помощь на месте.

Трагедия произошла в ночь на 7 октября поселке Чисмена. Жертвами пожара стали двое детей в возрасте трех лет, один пятилетний и один годовалый ребенок, а также 30-летняя женщина, сообщают РИА Новости.

Ранее отмечалось, что причиной возгорания могло послужить короткое замыкание в электропроводке. Сейчас полиция допрашивает родственников погибших. По данным Пятого канала, мать скончавшихся при пожаре малышей ушла гулять, оставив детей с отцом. Тот злоупотреблял спиртными напитками и за детьми не смотрел.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Из горящего здания эвакуировали 12 человек.