На трассе под Москвой перевернулся грузовик

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Грузовой автомобиль опрокинулся на Новорижском шоссе в полутора километрах от МКАД.
"Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы",
– сообщает ЦОДД в Twitter.
Сейчас движение в районе ДТП сильно затруднено. В сторону Подмосковья открыты три полосы из пяти, передает "Подмосковье сегодня".
Водителей призывают к внимательности и просят выбирать маршруты объезда.
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