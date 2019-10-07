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На трассе под Москвой перевернулся грузовик

Из-за аварии образовалась пробка

Грузовой автомобиль опрокинулся на Новорижском шоссе в полутора километрах от МКАД.

"Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы",

сообщает ЦОДД в Twitter.

Сейчас движение в районе ДТП сильно затруднено. В сторону Подмосковья открыты три полосы из пяти, передает "Подмосковье сегодня".

Водителей призывают к внимательности и просят выбирать маршруты объезда.

Карина СИРАЗОВА
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