На трассе под Москвой перевернулся грузовик

Из-за аварии образовалась пробка

Грузовой автомобиль опрокинулся на Новорижском шоссе в полутора километрах от МКАД.

"Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы",

– сообщает ЦОДД в Twitter.

Сейчас движение в районе ДТП сильно затруднено. В сторону Подмосковья открыты три полосы из пяти, передает "Подмосковье сегодня".

Водителей призывают к внимательности и просят выбирать маршруты объезда.