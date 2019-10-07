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Россиянин убил возлюбленную и ограбил ее

Подозреваемый преследовал свою жертву

Правоохранительные органы обвиняют жителя Череповца в убийстве бывшей сожительницы, которую после расставания он никак не оставлял в покое. Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями нашли в подъезде жилого дома.

Подозреваемый в этом преступлении не только ударил жертву несколько раз ножом, но и задушил. А перед тем, как сбежать, выяснил СК РФ по Вологодской области, россиянин забрал все ценные вещи скончавшейся.

Как пишет агентство FlashNord, подозреваемого поймали после того, как он ограбил кассу магазина. 

Полина ИВАНОВА
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