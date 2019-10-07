Россиянин убил возлюбленную и ограбил ее

Подозреваемый преследовал свою жертву

Правоохранительные органы обвиняют жителя Череповца в убийстве бывшей сожительницы, которую после расставания он никак не оставлял в покое. Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями нашли в подъезде жилого дома.

Подозреваемый в этом преступлении не только ударил жертву несколько раз ножом, но и задушил. А перед тем, как сбежать, выяснил СК РФ по Вологодской области, россиянин забрал все ценные вещи скончавшейся.

Как пишет агентство FlashNord, подозреваемого поймали после того, как он ограбил кассу магазина.