Россиянин убил возлюбленную и ограбил ее

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Правоохранительные органы обвиняют жителя Череповца в убийстве бывшей сожительницы, которую после расставания он никак не оставлял в покое. Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями нашли в подъезде жилого дома.
Подозреваемый в этом преступлении не только ударил жертву несколько раз ножом, но и задушил. А перед тем, как сбежать, выяснил СК РФ по Вологодской области, россиянин забрал все ценные вещи скончавшейся.
Как пишет агентство FlashNord, подозреваемого поймали после того, как он ограбил кассу магазина.
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