В подмосковном кафе устроили поножовщину

Пострадавшего со множеством ранений увезли в больницу

В поселке Серебряные Пруды полицейские задержали двух мужчин, которые атаковали одного из посетителей. Молодые люди в ходе ссоры с гостями кафе на Советской площади нанесли одному из них ножевые ранения.

"Пострадавший с множественными колото-резанными ранениями был госпитализирован в местное медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", – сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

На подозреваемых завели дела о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Их соучастники в розыске, сообщает "Подмосковье сегодня".

