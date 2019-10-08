Нибиру
- Нибиру распылила смертельное оружие над Россией
- Нибиру взорвалась над Москвой
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
372 новости
В поселке Серебряные Пруды полицейские задержали двух мужчин, которые атаковали одного из посетителей. Молодые люди в ходе ссоры с гостями кафе на Советской площади нанесли одному из них ножевые ранения.
"Пострадавший с множественными колото-резанными ранениями был госпитализирован в местное медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", – сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
На подозреваемых завели дела о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Их соучастники в розыске, сообщает "Подмосковье сегодня".
Вылечить звезду "Моей прекрасной няни" нельзя
В Незалежной запаниковали, рассмотрев железную дорогу в стадии завершения