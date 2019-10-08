У безработного украли семь миллионов рублей в Москве

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Пострадавший собирался купить автомобиль.
"Неизвестный против его воли открыто похитил у него сумку, в которой находились личные средства заявителя – семь миллионов рублей",
– сообщают РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабеж).
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