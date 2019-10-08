Наставник насиловал своих учениц

В Пензе тренер одной из спортивных школ поплатится десятью годами тюрьмы за растление малолетних воспитанниц. Суд вынес ему приговор, который еще не вступил в законную силу.

Как выяснило следствие, летом 2017 года тренер по плаванию совершил действия сексуального характера в отношении десятилетней девочки. Группа ребят отдыхала в оздоровительном лагере.

Свои злодеяния наставник повторил через год. В целом, насчитывается 10 его жертв, рожденных в 2007 году. Злодею присудили 10 лет тюрьмы и отстранили его от преподавательской и тренерской работы, говорится на сайте СУ СК РФ по Пензенской области.