Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Пензенский тренер по плаванию оказался в центре секс-скандала

Наставник насиловал своих учениц

В Пензе тренер одной из спортивных школ поплатится десятью годами тюрьмы за растление малолетних воспитанниц. Суд вынес ему приговор, который еще не вступил в законную силу. 

Как выяснило следствие, летом 2017 года тренер по плаванию совершил действия сексуального характера в отношении десятилетней девочки. Группа ребят отдыхала в оздоровительном лагере.

Свои злодеяния наставник повторил через год. В целом, насчитывается 10 его жертв, рожденных в 2007 году. Злодею присудили 10 лет тюрьмы и отстранили его от преподавательской и тренерской работы, говорится на сайте СУ СК РФ по Пензенской области. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Мировые лидеры проигнорировали день рождения Путина

У коллег еще есть шанс исправить дипломатический промах

"Респект за правду": украинцы признали Крымский мост

В Незалежной запаниковали, рассмотрев железную дорогу в стадии завершения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей