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Летевший в Москву самолет экстренно сел из-за ЧП на борту

Пассажир скончался во время полета

В Омском аэропорту совершил экстренную посадку самолет, летевший из Красноярска в Москву, из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Как стало известно, мужчина скончался на борту до приземления. Ему было около пятидесяти лет.

"Он почувствовал себя плохо ещё перед вылетом, но всё-таки решил лететь. Оказалось, что на борту был медик, возможно, даже врач. Он проводил всё время до посадки реанимационные действия, но это не помогло", – сообщил "НГС.55" главврач омской станции скорой помощи.

После посадки самолёта медики только смогли констатировать смерть мужчины. Предполагается, что в воздухе у него могли обостриться проблемы с сердцем.

Карина СИРАЗОВА
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