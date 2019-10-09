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В центре Петербурга прогремел взрыв

17 человек эвакуировали

Газовая труба взорвалась ночью 9 октября на Мытнинской улице в Санкт-Петербурге из-за проведения ремонтных работ. После этого вспыхнул пожар.

Пламя вырывалось из-под земли на несколько метров — огонь достиг первых двух этажей здания, в окнах выбило стекла, сообщили очевидцы "Известиям.78".

По словам местных жителей, несколько дней под окнами дома трудились дорожные рабочие, передает "360". После начала пожара они попытались забросать очаг возгорания землей, но безуспешно. С огнем совладать удалось только прибывшим спасателям.

Пожарные эвакуировали 17 человек, пострадавших нет, сообщают РИА Новости.

Карина СИРАЗОВА
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