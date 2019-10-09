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Известного ученого нашли мертвым в Москве

Владимир Ларин страдал онкологическим заболеванием

Мужчину нашли на балконе его квартиры. 80-летний ученый-геолог, предположительно, наложил на себя руки.

Как сообщает телеграм-канал 112, у Ларина была онкология. Официального подтверждения этих данных пока нет. Родные трагическую новость не комментируют.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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