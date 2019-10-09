Известного ученого нашли мертвым в Москве

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Мужчину нашли на балконе его квартиры. 80-летний ученый-геолог, предположительно, наложил на себя руки.
Как сообщает телеграм-канал 112, у Ларина была онкология. Официального подтверждения этих данных пока нет. Родные трагическую новость не комментируют.
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