Известного ученого нашли мертвым в Москве

Владимир Ларин страдал онкологическим заболеванием

Мужчину нашли на балконе его квартиры. 80-летний ученый-геолог, предположительно, наложил на себя руки.

Как сообщает телеграм-канал 112, у Ларина была онкология. Официального подтверждения этих данных пока нет. Родные трагическую новость не комментируют.