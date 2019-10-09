В московском университете произошел пожар

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В здании МГУ на Воробьевых горах очевидцы сообщили о задымлении.
По предварительным данным, возгорание произошло в помещении биологического факультета, сообщает РЕН ТВ.
На данный момент информация проверяется.
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