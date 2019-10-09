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В Карелии соцработница лишила жизни двух инвалидов. Воспользовавшись их беспомощностью, она зарезала 55-летнюю женщину и прикованного к постели ее брата, а затем скрылась, прихватив сбережения своих жертв.
Всего 35-летняя злоумышленница похитила 250 тыс. рублей, уточнили в СУ СКР по республике. Как выяснил "FlashNord", деньги ей нужны были, чтобы делать ставки.
Убийца-игроманка явилась с повинной и раскаялась в содеянном. Учитывая эти обстоятельство и наличие маленького ребенка на иждивении, суд приговорил ее к 14,5 годам колонии общего режима, хотя сторона обвинения просила больше.
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