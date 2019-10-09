В Подмосковье украли мост

Неизвестные пообещали жителям новую конструкцию и бесследно исчезли

В поселке Деденево Московской области пропал мост. Причем разобрали его и увезли на глазах у местных жителей.

Они, к слову, за свой счет устанавливали конструкцию, которая значительно сокращала путь до железнодорожной станции. Неизвестные пообещали установить новый переход и бесследно исчезли.

Очевидцы зафиксировали номера охотников за металлоломом и намерены заявить о краже в полицию. По мнению адвоката, у пострадавших есть все шансы взыскать ущерб с похитителей.

"Если у жителей сохранились какие-либо документы – договор, чеки, платежки, то можно пытаться взыскать ущерб с причинителя вреда – владельца автомобиля или его договорного заказчика. Если документов нет, тоже не беда: можно заказать товароведческо-оценочную экспертизу металлоконструкции моста и его установки по фото", – пояснила эксперт "Подмосковью сегодня".

Затем она посоветовала жителям обратиться в суд.