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В Подмосковье украли мост

Неизвестные пообещали жителям новую конструкцию и бесследно исчезли

В поселке Деденево Московской области пропал мост. Причем разобрали его и увезли на глазах у местных жителей.

Они, к слову, за свой счет устанавливали конструкцию, которая значительно сокращала путь до железнодорожной станции. Неизвестные пообещали установить новый переход и бесследно исчезли.

Очевидцы зафиксировали номера охотников за металлоломом и намерены заявить о краже в полицию. По мнению адвоката, у пострадавших есть все шансы взыскать ущерб с похитителей.

"Если у жителей сохранились какие-либо документы – договор, чеки, платежки, то можно пытаться взыскать ущерб с причинителя вреда – владельца автомобиля или его договорного заказчика. Если документов нет, тоже не беда: можно заказать товароведческо-оценочную экспертизу металлоконструкции моста и его установки по фото", – пояснила эксперт "Подмосковью сегодня". 

Затем она посоветовала жителям обратиться в суд. 

Ксения АНДРЕЕВА
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