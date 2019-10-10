Грузовик сбил подростка в Подмосковье

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Водитель грузовой фуры сбил 14-летнюю девочку на трассе А-108 в Московской области. Он выехал на тротуар.
Пострадавшая выжила, но получила многочисленные травмы.
"В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения и была доставлена в местное лечебное учреждение",
– цитирует РИАМО сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Автоавария произошла на 297-м километре автодороги, сообщает "Подмосковье сегодня". По данному факту проводится проверка, другие обстоятельства ДТП устанавливаются.
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