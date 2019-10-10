Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Грузовик сбил подростка в Подмосковье

Ребенок чудом выжил

Водитель грузовой фуры сбил 14-летнюю девочку на трассе А-108 в Московской области. Он выехал на тротуар.

Пострадавшая выжила, но получила многочисленные травмы.

"В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения и была доставлена в местное лечебное учреждение",

цитирует РИАМО сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Автоавария произошла на 297-м километре автодороги, сообщает "Подмосковье сегодня". По данному факту проводится проверка, другие обстоятельства ДТП устанавливаются.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы взбесились после слов Собчак о войне в Донбассе

Ксения Анатольевна использовала неверную, по версии соседей, формулировку

Саакашвили выдал главную тайну экс-президента Украины

Бывший грузинский лидер раскрыл секрет общения пятого главы Незалежной с журналистами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей